Одна з українських АЕС у суботу скоротила потужність після відключення двох ліній електропередачі напругою 330 кВ, що, за повідомленнями, сталося через військові дії, повідомило МАГАТЕ.

"Одна лінія залишається відключеною", – йдеться у інформації агентства у соцмережі X.

Зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вкотре закликав до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку.

Двома днями раніше на засіданні Ради директорів МАГАТЕ він наголосив, що з настанням зими в Україні проблеми, з якими стикається енергетична система країни, стають ще гострішими, а електромережа перебуває в найгіршому стані з початку повномасштабною російської агресії.

"Коливання потужності діючих блоків на українських атомних електростанціях (АЕС) продовжилися цього тижня через нестабільність мережі, спричинену повідомленнями про військову діяльність. Крім того, на одному майданчику АЕС неодноразово повідомлялося про втрату однієї зовнішньої лінії електропередач, а на іншому майданчику також повідомлялося про втрату однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач", – зауважив Гроссі.

За його словами, командам МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС довелося знаходитися в укриттях. Загалом надійшло повідомлення про 153 тривоги щодо повітряної тривоги, водночас численні дрони було виявлено поблизу АЕС, зокрема 86 поблизу Чорнобильського майданчика, а також дрони були виявлені поблизу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого в Чорнобильській зоні відчуження. На Південноукраїнському майданчику було виявлено 23 дрони, десять – на Хмельницькій АЕС та один – на Рівненській АЕС.

МАГАТЕ також повідомило, що продовжує надавати масштабну технічну допомогу для підтримки ядерної безпеки та захисту в Україні. Цього тижня на Чорнобильську АЕС було доставлено три автобуси для транспортування персоналу. Доставка стала можливою завдяки коштам Японії, Норвегії та Великої Британії.

З початку конфлікту майже 50 бенефіціарам по всій Україні було доставлено аварійне обладнання на суму понад EUR28 млн, уточнило агентство.

Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2124183623725404287?s=35

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-376-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine