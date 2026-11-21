Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Варшаві запевнив, що Альянс захищатиме всю територію Польщі, повідомляє агентство Reuters.

"Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен дюйм польської території", – цитує агентство слова генсека.

За його словами, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне, щоб виявляти будь-які загрози обороноздатності та потенціалу стримування, а за потреби вживатиме відповідних заходів.

Заява пролунала наступного дня після того, як Польща повідомила, що Росія порушила її повітряний простір. Тоді зафіксували три об'єкти, ймовірно, дві ракети та безпілотник. Інцидент збігся в часі з військовими навчаннями в Польщі за участю країн "Коаліції охочих". Польські посадовці заявили, що такий збіг навряд чи випадковий.

Як повідомляє агентство, у понеділок у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, де обговорять порушення повітряного простору Польщі.

"Найближчим часом ми отримаємо потужну підтримку від наших союзників по НАТО для посилення захисту нашого східного кордону", – написав у соцмережі Х міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він додав, що вже узгодив деталі цих заходів із Гринкевичем.

Джерело: https://www.reuters.com/world/nato-will-defend-every-inch-polish-territory-rutte-says-2026-11-21/