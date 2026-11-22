Міжпарламентська рада Україна-НАТО підтримала резолюцію про поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю, повідомила заступник члена постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На засіданні Міжпарламентської ради Україна – НАТО (UNIC) у Берліні ухвалили резолюцію щодо поглиблення співпраці союзників з українською оборонною промисловістю", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

За її словами, резолюція розроблена на основі доповіді, яку підготували голова постійної делегації Верховної Ради у ПА НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") та Марко Міхкельсон (Естонія).

"Резолюція передбачає допомогу Україні у 2026 році у розмірі 70 млрд євро та щонайменше такий самий обсяг допомоги у наступному році. Серед положень резолюції – прямі інвестиції в українську оборонну промисловість, спільне виробництво та трансфер технологій. Крім того, документ передбачає використання заморожених російських суверенних активів для посилення оборонних спроможностей України та її союзників. Резолюція також наголошує на інтеграції українського бойового досвіду та інновацій до оборонно-промислової системи Альянсу", – розповіла Фріз.

Вона підкреслила, що ухвалення резолюції свідчить про те, що Україна є не лише отримувачем військової допомоги, а й стратегічним партнером НАТО у формуванні майбутньої архітектури євроатлантичної безпеки.

Фріз також повідомила, що вперше резолюцію UNIC буде винесено на пленарне засідання ПА НАТО для ухвалення.