У неділю, 22 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго".

"Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2.5 черг)", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Причиною в "Укренерго" назвали наслідки атак РФ на енергосистему.

Як зазначається, найскладніша ситуація залишається на Одещині та Рівненщині, там тривають аварійно-відновлювальні роботи.