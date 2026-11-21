У правобережній частині Києва після вчорашніх атак РФ досі знижений тиск у водопроводі, повідомляє Київводоканал.

"Наразі у правобережній частині Києва зберігається знижений тиск у водопровідній мережі", – йдеться в повідомленні підприємства в телеграмі.

Як зазначається, Київводоканал відновлює пошкоджений об'єкт і налагоджує технологічний процес. У компанії попередили, що це потребує часу, оскільки поетапно відновлювати доводиться не лише сам об'єкт, а й технологію водопостачання.

Шляхи якнайшвидшого відновлення пошкодженого об'єкта та стабілізації водопостачання Київводоканал опрацьовує разом з Кабміном і міською владою.

Раніше "Київводоканал" повідомив удень суботи, що тиск у водопровідних мережах лівого берега столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки в ніч на 20 листопада зазнав пошкоджень один із об'єктів "Київводоканалу", було понижено тиск водопостачання в кількох районах столиці.