Ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається складною через російські удари по енергосистемі, повідомляє ДТЕК з посиланням на дані Міненерго.

"Росія б'є по магістральних мережах "Укренерго" – спрацьовує автоматичний захист – світло може зникати одразу в багатьох людей", – йдеться в повідомленні компанії в соцмережі Х.

Як зазначається, ремонт сповільнюють повторні атаки на відновлені об'єкти і часті повітряні тривоги. Енергетики працюють, коли отримують безпековий дозвіл.

У ДТЕК попередили, що після подачі світла може стрибати напруга. Тому під час відключень бойлери, обігрівачі та інші потужні прилади краще виймати з розеток.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зі свого боку повідомив, що в області працюють 464 Пункти незламності, з них 278 в Одесі.

"Тут можна зарядити телефони та інші пристрої, скористатися зв'язком, зігрітися та отримати необхідну допомогу", – написав він у телеграмі.