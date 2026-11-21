Міністри оборони України та Великої Британії Євгеній Хмара і Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості про спільне виробництво українських дронів middle strike і deep strike на території Британії, повідомляє Міноборони України.

"Українські безпілотники, які вже довели свою ефективність, вироблятимуть за фінансування Великої Британії. Продукція спільних виробництв спрямовуватиметься на потреби українських воїнів", – йдеться в повідомленні Міноборони в телеграмі.

"Поєднуємо їх (оборонні рішення і досвід України – ІФ-У) з виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони", – наголосив Хмара.

Під час зустрічі сторони обговорили, як зміцнити українську ППО, зокрема прискорити нові поставки ракет LMM з наявних запасів. Йшлося також про посилення далекобійних спроможностей України та модернізацію ракет українського виробництва.

Як повідомлялося, 19 листопада прем'єр-міністр Британії Ендрю Бернем оголосив про намір передати Україні пакет допомоги на £260 млн ($342 млн), який включатиме понад 1000 ударних дронів дальнього радіуса дії.