Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила російські удари по Україні, внаслідок яких пошкоджено дипломатичні представництва Нідерландів, Австрії, Бразилії та Південної Африки.

"Створення загрози для дипломатичного персоналу є абсолютно неприйнятним і становить порушення міжнародного права та дипломатичних конвенцій", – написала вона в Х.

Валтонен наголосила, що Фінляндія підтримує Україну та посилюватиме цю підтримку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Валтонен за солідарність. "Росія має понести відповідальність за порушення міжнародного права та напади, що наражають на небезпеку цивільних осіб і дипломатичний персонал", – наголосив він, закликавши посилити санкції та зміцнити українську ППО.

Як повідомлялося, 19 листопада внаслідок чергової атаки РФ зазнали пошкоджень посольства Нідерландів, Австрії, Бразилії, а крім того Володимирський собор в центрі столиці.