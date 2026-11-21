Рішення про розміщення військової бази США в Польщі може бути ухвалено на початку грудня, повідомив у п'ятницю польському телеканалу Polsat заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

"Ми вважаємо, що в перші дні грудня може бути ухвалено рішення або зроблено заяву президента США Дональда Трампа щодо американської присутності в Європі, включно з військовими базами в нашій країні", – сказав він.

За словами Томчика, польська влада зробила все можливе, зокрема, для гарантованого фінансування та узгодження всіх технічних аспектів, пов'язаних з американською присутністю.

"Тепер рішення за президентом Трампом", – зазначив він.