Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне укласти з Іраном таку угоду щодо ядерної проблеми, яка залишатиметься актуальною і за часів майбутніх президентів США.

"Я хочу домогтися безстрокової угоди. Це необхідно на випадок, якщо у нас буде некомпетентний президент через чотири роки, 15 або 20 років. Я не допущу, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя", – заявив Трамп в інтерв'ю Fox News у суботу.

Він запевнив, що зміна режиму в Ірані його зараз не цікавить.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран готовий до переговорів щодо своїх запасів урану, збагаченого до 60%, але наполягає на тому, що цей матеріал не вивозитиметься за межі країни.

В інтерв'ю газеті Iran Аракчі зазначив, що стосовно питання ядерного збагачення може бути вироблена справедлива формула, але це питання має вирішуватися в рамках ширшої угоди, яка захистить національні інтереси країни. Він додав, що офіційна ядерна доктрина Ірану залишається незмінною.

Аракчі заявив, що Тегеран і Вашингтон продовжують обмінюватися пропозиціями через Катар і Пакистан.