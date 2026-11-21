Майже 30 разів ворог атакував 6 районів Дніпропетровської області у суботу, вив безпілотниками та артилерією, п'ятеро людей дістали поранень, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"У Дніпрі постраждав 48-річний чоловік. Він лікується амбулаторно…У Кам'янському районі росіяни цілили по Жовтоводській та П'ятихатській громадах. Пошкоджені заклад освіти та інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 64 та 37 років", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство та автівки. У тяжкому стані госпіталізовано 69-річного чоловіка.

У Синельниківському районі противник вдарив по Яворницькій, Зайцевській та Васильківській громадах. Понівечені складське приміщення, інфраструктура, вантажівка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 58-річного чоловіка.

Крім того, у Павлограді пошкоджені приватні будинки, у Піщанській громаді Самарівського району зайнялася складська будівля.