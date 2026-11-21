Шість людей отримали травми на Херсонщині внаслідок російської агресії, повідомляє Херсонська обласна прокуратура у суботу.

"Вранці 21 листопада 2026 року російські військові здійснили авіаудар, також впродовж дня обстрілювали населені пункти Херсонщини за допомогою артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали шість цивільних", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

У Херсоні троє містян опинилися у зоні ураження снаряду, що ворог скинув з БпЛА.

Також у Білозерці внаслідок авіаудару, що стався близько 9:45, троє людей отримали травми різного ступеню.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергового воєнного злочину, інформує прокуратура.