Після масованої атаки ворога в ніч на 20 листопада енергетикам вдалося частково стабілізувати електропостачання у постраждалих регіонах, поки залишається складною ситуація на Одещині, інформує Міненерго України.

"Водночас ворожі атаки не припиняються. росія навмисно завдає ударів по вже відновлених енергооб'єктах. Крім того, постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють і сповільнюють ремонтні роботи. Через це ситуація з електропостачанням у регіонах може швидко змінюватися", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

"Станом на вечір 21 листопада залишається складною ситуація на Одещині. Через постійні ворожі атаки по магістральних мережах у регіоні відбуваються масштабні знеструмлення, працює автоматичний захист", – зазначає Міненерго.

Щоразу після відновлення електроенергії можливі тимчасові стрибки або зниження напруги, нагадує Міненерго в просить не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетки, це убереже їх від пошкодження.