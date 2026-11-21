"Київводоканал" повідомив удень суботи, що тиск у водопровідних мережах лівого берега столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

"Водопостачання лівобережної частини міста здійснюється у штатному режимі. Фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу водопровідної системи та працюють над відновленням стабільного водопостачання в інших районах столиці", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки в ніч на 20 листопада зазнав пошкоджень один із об'єктів "Київводоканалу", було понижено тиск водопостачання в кількох районах столиці.