Голова Європейської ради Антоніу Кошта оголосив у суботу про нову пропозицію державам – членам ЄС щодо довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки, у якій оборонні витрати буде збільшено на 232%.

За його словами, цей варіант проєкту бюджету "відповідає амбіціям" Євросоюзу.

"Як вам відомо, лідери Європейського Союзу визначили три стратегічні пріоритети на наступний бюджетний цикл: підвищення нашої конкурентоспроможності; зміцнення безпеки й оборони; просування інтересів Європи на світовій арені", – ідеться в оприлюдненому комюніке Кошти.

"Порівняно з чинним бюджетом (на 2021-2027 роки) представлена сьогодні пропозиція повністю відповідає цим пріоритетам: фінансування конкурентоспроможності збільшується на 120%; фінансування оборони – на 232%; обсяг коштів, які виділяють державам-членам на управління міграційними процесами та контроль кордонів, подвоюється; фінансування діяльності, спрямованої на просування інтересів Європи у світі, збільшується на 23%", – повідомив очільник Євроради.

Водночас, зазначив він, зберігаються політичні напрями, "які наближають Європу до її регіонів, міст і громадян, а також забезпечують підтримку наших фермерів".

"Новий фонд, призначений для фінансування спільної аграрної політики та політики згуртування, залишиться найбільшим бюджетним фондом", – заявив Кошта.

Також обіцяють продовжити курс на боротьбу зі зміною клімату та перехід до екологічно чистої економіки: "35% коштів у межах різних програм буде спрямовано на розв'язання кліматичних і екологічних завдань", – ідеться в публікації.

"Мій проєкт бюджету на 10% менший за початкову пропозицію (Європейської – ІФ-У) комісії. Скорочення становить EUR204 млрд у поточних цінах, що дасть змогу зберегти національні внески на прийнятному рівні", – пояснив Кошта.

Politico зазначає, що цей проєкт бюджету урізано ще на EUR44 млрд порівняно з тим, який пропонувала головувальна в Раді ЄС Ірландія і який європейські лідери відхилили на саміті 15 жовтня 2026 року. Зокрема, голова Євроради запропонував зменшити на EUR8 млрд витрати на регіональний розвиток, що, на думку видання, стане "серйозним ударом по коаліції з 17 країн Східної та Південної Європи, зокрема Польщі, Італії та Іспанії, які ще кілька днів тому виступили проти скорочення фінансування політики згуртування".

Довгостроковий бюджет Євросоюзу (Multiannual Financial Framework, MFF) затверджують на сім років, і він визначає стелі видатків за ключовими напрямами політики ЄС. Терміни ухвалення документа жорстко обмежені: щоб бюджет запрацював вчасно, його мають одноголосно схвалити всі країни Євросоюзу та підтримати Європарламент до кінця 2027 року. Пропозиція голови Євроради – це спроба знайти компроміс у багатомісячних суперечках між "ощадливими" країнами (наприклад, Німеччиною та Нідерландами), які вимагають не роздувати спільні витрати й національні внески, і країнами Східної та Південної Європи, які наполягають на збереженні традиційних субсидій для фермерів і бідних регіонів.