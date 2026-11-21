Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати площу Українських Героїв в Шевченківському районі столиці на площу Патріарха Філарета не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 22 вересня і станом на 21 листопада вона набрала лише 239 голосів із 6 тис. необхідних.

"На обговорення у сервісі "Київ Цифровий" винесено поміж іншими досить ганебну пропозицію щодо перейменування Рильського провулку на вулицю Патріарха Філарета. Безумовно, перейменування цього провулку потрібне згідно з законодавством про "дерусифікацію". Він знаходиться на території колишнього града Ярослава і є чимало історичних постатей (князів і не тільки), гідних бути увічненими у назві того провулку. Але чи є його Святість, з огляду на його роль у становленні незалежної православної церкви і загалом незалежної держави Україна співрозмірною з розмірами того провулка? Чи пов'язаний той провулок безпосередньо з життям та діяльністю його Святості? Ні і ще раз ні", – йшлося в петиції.

Автор петиції зазначав, що у зв'язку з тим, що будівля патріархії колишньої УПЦ (КП) знаходиться на вулиці Євгена Чикаленка (колишній Пушкінській), 36, поряд з якою є площа Українських Героїв (колишня Льва Толстого), то цю площу варто перейменувати на площу Патріарха Філарета.

В той же час, для провулка біля Софійської площі автор пропонував знайти назву, яка б більше відповідала його розташуванню.

Як повідомлялося, в жовтні кияни підтримали перейменування провулку Рильського – на вулицю Патріарха Філарета (54% – за).

Патріарх Філарет помер 20 березня, на 98-му році життя від наслідків загострення хронічних хвороб.