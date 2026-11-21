Представники країн Е5 (Сполучене Королівство, Німеччина, Франція, Італія та Польща), Європейського Союзу, Європейської комісії та Європейської Ради представлятимуть Європу на перемовинах про завершення війни в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що без Польщі перемовин про мир в Європі бути не може.

"Без Польщі не може бути перемовин, як і без кожної з країн Європи. І вирішено, що всі країни Європи, які в ЄС і поза ЄС, будуть представляти наступні країни: це Британія, це Німеччина, це Франція, це Італія, це Польща, їх ще називають Е5. І плюс два представники Європейського Союзу, Європейська комісія, одна людина, і одна людина від Євроради, і плюс один представник від НАТО. Ось ця група буде представляти всю Європу", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

Він наголосив, що коли каже про всю Європу, "це не щось абстрактне – це наші сильні партнери". "Наприклад, наші Нордік-Балтік партнери – дуже сильні партнери. І інші країни також. Тобто вони всі будуть разом обговорювати адженду в тісному співробітництві з нами, в тісних консультаціях постійних з Україною. І потім цю адженду, вже загальну адженду Європи, будуть представляти відповідні країни і представники інституції, про які я вже сказав", – розповів президент України.

Голова держави наголосив, що багато з цих країн є сильними партнерами України та впливають на конфігурацію безпеки в Європі, також багато з цих країн межує як з Україною, так і безпосередньо з РФ.

"Це дуже важливо, бо війна в Україні, а значить війна в Європі. Тому Європа обов'язково повинна бути тут. США сьогодні підтримують такий формат чотиристоронніх зустрічей. Росія, від США ми отримали сигнал, що начебто Росія не проти. Подивимося", – резюмував Зеленський.