Президент України Володимир Зеленський вважає прийнятними кандидатури експосолки України в США (2021-25) Оксани Маркарової, експрем'єрки Юлії Свириденко, першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Кислиці, ексміністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Павла Клімкіна, а також чинного очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги на пост нового посла України в США.

"Передусім, я чекаю звіту фінального від Андрія Івановича Сибіги щодо послів в різних країнах. І там будуть деякі зміни. І, безумовно, там буде рішення по послу України в США. І не тільки в США, а й в ключових країнах можуть бути також деякі зміни. Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній? Може бути. Можу з вами поділитися думками і обговореннями, які є щодо цієї людини на цю посаду. Крім Оксани, ви знаєте, що я вже про це комунікував – колишня прем'єр-міністр, наша прем'єр-міністерка Юлія Свириденко може бути послом в США", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

"Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом в США. Клімкін також не викликає у мене запитань. Я думаю також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги також підходить до таких викликів. Ну і військовий досвідчений з високим рівнем англійською також може бути послом України в США", – додав голова держави.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Зеленський повідомив, що серед кандидатур на посаду посла України у США розглядали Свириденко, Кулебу та заступника керівника Офісу президента Павла Палісу, однак останній відмовився від пропозиції, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду". Будемо продовжувати консультації щодо цього", – розповів він.

3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Відповідний указ № 696/2026 опубліковано на сайті президента. У дописі на Facebook Стефанішина повідомила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки через особисті обставини.