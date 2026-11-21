Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у суботу провів координаційну нараду із силовиками у контексті розширення співпраці з партнерами в Європі, зокрема щодо української ракетної програми.

"Провів координаційну нараду одразу після зустрічі з міністром оборони Британії (Весом Стрітінгом у Києві – ІФ-У). Дуже насичені були перемовини, і готуємо нові спільні кроки в оборонній співпраці. Перші доручення Міністерству оборони України вже є. Євгеній Хмара готується до зустрічей найближчими днями в Європі", – написав Зеленський у телеграм.

"Україні потрібні цілком конкретні результати. Буде більше наших оборонних можливостей і суттєве розширення співпраці з партнерами в Європі. Окремо сьогодні обговорили деталі нашої ракетної програми. Оновили пріоритети", – підкреслив глава держави.