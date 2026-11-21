Українська сторона передала американській стороні пропозицію організувати гуманітарну місію з евакуації жителів з низки прифронтових населених пунктів Херсонської та Запорізької областей після успіху такої операції в окупованому місті Олешки Херсонської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Оновлений список такий, який ми передали омбудсмену і американській стороні. Це Олешки – це вже зроблено. Далі Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Це була Херсонська область. Далі у нас є Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" в суботу.