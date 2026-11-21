Тринадцять представників делегацій Шведського агентства цивільної оборони та стійкості (MCF) і пожежно-рятувальних служб Королівства Швеція цього тижня відвідали Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням пресслужби у соцмережі Facebook у суботу, візит відбувся в межах двостороннього українсько-шведського проєкту "Німан" (Nyman), спрямованого на практичний обмін професійним досвідом та посилення спроможностей служб цивільного захисту обох країн. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні напрями співпраці, перспективи реалізації спільних ініціатив та подальшу підтримку українських рятувальників, які щодня працюють в умовах повномасштабної війни.

"Шведська делегація побувала на об'єктах цивільної інфраструктури та житлового фонду Києва, пошкоджених і зруйнованих російськими ударами. Також відвідали підрозділи ДСНС, де ознайомилися з умовами роботи рятувальників та оглянули техніку, знищену й пошкоджену внаслідок російських атак", – наголошує ДСНС у суботу.

Крім того, відбулися експертні зустрічі представників Швеції з фахівцями ДСНС за ключовими напрямами діяльності відомства: за оцінкою відомства, такий формат взаємодії дає змогу не лише ознайомити партнерів із реаліями роботи українських рятувальників під час війни, а й обмінятися практичними напрацюваннями, визначити спільні потреби та можливості для подальшої підтримки.