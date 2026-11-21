Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом на полях запланованого на грудень саміту "великої двадцятки" (G20), але зазначає, що українська сторона запрошення наразі не отримувала.

"Наші радники по безпеці будуть мати ряд контактів, може в відео форматі, може ще офлайн. Ми подивимося для того, щоб підготувати адженду, тобто зміст для зустрічі, і підготувати ауткам, тобто результат цієї зустрічі – максимальний, середній, мінімальний, що ми маємо дати для деескалації, як наблизити всіх нас до закінчення цієї війни. Вони напрацюють, тоді буде зрозуміла дата і буде зрозуміло місце", – сказав Зеленський у суботу, відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорюється зараз організація тристороннього саміту України, США і РФ на полях G20.

За його словами, під час зустрічі в Берліні представники США говорили, "що дуже хочеться все це зробити, ще до Різдва". "Вони запитали, що я думаю. Я їм сказав: до Різдва безумовно, можемо раніше, давайте робити раніше, чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще збережемо людей", – повідомив президент.

"Що стосується G20. Я знаю і мені це підтверджували вже багато лідерів, які запропонували американській стороні офіційно запросити Україну на G20. Ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували. Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо приймати участь. Чи може бути така трьохстороння зустріч на полях G20? Я впевнений, що може бути", – додав Зеленський.

За його словами, деякі американські конгресмени негативно ставляться до запрошення Трампом Путіна на G20. "Але я думаю, що якщо Трамп запросить Україну, це трішечки інша історія, тому що трьохстороння зустріч на полях G20 буде підтримана. Як би хто любив Путіна, не любив, дружив, не товаришував тощо, але якщо є можливість на G20 трьохсторонню зустріч на рівні лідерів організувати, я впевнений, що всі підтримують", – наголосив президент України.