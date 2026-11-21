Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін очікував від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю Сі Цзиньпіном в китайському Шеньчжені домовленостей про поділ світу на сфери впливу, як під час Ялтинської конференції 1945 року.

"Кажуть, Ялта-2 не вийшла у Путіна… Ну, передусім, дійсно це була не Ялта. Друге, чи Путін хотів реально Ялти? Так, в якому сенсі? В сенсі переділом світу, зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути, США, я не знаю, що там відбувалося між ними в двосторонці з Росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто, зміни кордонів світу не вийшло. Така позиція, така стратегія була у Путіна", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

Стосовно перемоги над фашизмом, то, за словами президента України, якби дійсно було намагання закріпити знову таку перемогу, "то на цьому саміті мали бути США, Європа і Україна – точно без Росії".

"І третє, я думаю, що саміт був для Росії дуже невдалим. Окрім того, що він не зміг Путіна отримати результати, ми бачили його реакцію. Реакцію, на жаль, ми бачили в Україні. Вночі був масовий обстріл, 111 ракет. Ну, в принципі, якщо б Путін хотів знов світу нагадати, хто він такий, ми й не забували, що він терорист і вбивця", – додав Зеленський.