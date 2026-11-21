Союзники України, зокрема Франція, погоджуються з тим, що членство в НАТО є найзрозумілішою гарантією безпеки для України, і США також порушують це питання, але наразі про перспективи членства в Альянсі говорити зарано, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Питання НАТО є, і це питання піднімалось на Коаліції охочих не один раз. І Франція, і інші союзники розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України – це членство України в НАТО. І найзрозуміліше посилення НАТО – це взяти Україну і мати таку армію, як українська, серед союзників. Безумовно, це влаштовує обидві сторони, і Україну, і НАТО. Американці, що добре, ми з вами бачимо, що також піднімають таке питання. Ми обговорюємо це", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

Він також зазначив, що членство в Альянсі буде найдешевшим рішенням для союзників. "Тому що окрема українська армія без НАТО має мати не тільки мільйонну армію, відповідну авіацію, відповідну артилерію, відповідну кількість ракет, можливість захищати небо самостійно, без союзників, тобто свою окрему авіацію. Все це буде, безумовно, якщо Україна буде членом НАТО. Але це точно буде дешевше для всіх", – сказав президент України.

При цьому Зеленський наголосив, що "поки що зарано говорити, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо, тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна".

Відповідаючи на запитання про можливість захисту України окремими союзниками за моделлю, аналогічній ст.5 договору НАТО про колективний захист, він зазначив що поки що така модель чітко не прописана і на папері проєкту таких гарантії безпеки для України наразі нема.

"5 стаття – це колективний захист. Тому для України це незрозуміло, бо немає поки що чистої відповіді, повної відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи готовий цей колектив буде нанести відсіч агресору. Це передбачено 5 статтєю НАТО для союзників і членів Альянсу. А якщо ми будемо мати типу 5 статті, оце на типу, ну тут виникає багато запитань. А відповіді повинні бути не просто в словах і не просто красномовно звучати – безумовно, ніхто вас не кине – це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачив", – сказав Зеленський.

На питання, чи впевнений він, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа не залишить Україну сам на сам з РФ, він відповів, що, по-перше, війна ще не закінчена, а по-друге, гарантії безпеки для України мають діяти не лише два роки каденції Трампа, а і після них.

"Гарантії нам потрібні не на два роки, а, бажано, назавжди. Ну, принаймні, на десятки років. І тому також на таке питання складно відповісти. Навіть якщо Путін і в друзях, як то з'ясувалось нещодавно з Трампом, то два роки, якщо Путін буде боятися щось зробити і прийти з агресією, нас не влаштовує. Це не сильний мир – це пауза на два роки. Як після цих двох років, якщо буде агресія, як мобілізувати таку підтримку, яку ми мобілізували зараз?.. Ще раз воювати, це дуже небезпечно для нашої держави", – сказав Зеленський.