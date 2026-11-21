Бойову частину ворожого безпілотника вагою 50 кг, яка впала між п'ятиповерховими житловими будинками в Солом'янському районі столиці, розрядили поліцейські та транспортували на спеціальний підривний майданчик, повідомила пресслужба поліції Києва.

"У Солом'янському районі бойова частина ворожого безпілотника вагою 50 кг впала між п'ятиповерховими житловими будинками. Поліцейські провели її розряджання, після чого транспортували на спеціальний підривний майданчик", – йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомлялося, раніше у суботу сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети, яка впала у дворі поблизу житлових будинків у Подільському районі столиці.