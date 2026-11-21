Статус пам'ятки національного значення відтепер має місце подій Революції Гідності в районі алеї Героїв Небесної Сотні згідно з ухваленим рішенням уряду, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Відтепер місце протестів і масової загибелі у районі алеї Героїв Небесної Сотні має статус пам'ятки національного значення. Уряд ухвалив відповідне рішення. Наш обов'язок – зберегти цей історичний простір і пам'ять про події Революції Гідності", – написав Корецький у соцмережі Facebook у суботу з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Прем'єр-міністр зазначив, що 13 років тому сотні тисяч людей по всій країні вийшли на Майдани, щоб захистити свою гідність та європейський вибір України, а сьогодні в країні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні та згадують усіх учасників Революції Гідності.

"Боротьба за свободу України триває. Сьогодні нашу незалежність щодня захищають Сили оборони, продовжуючи справу Героїв Небесної Сотні та всіх сміливих людей, які в різні часи боролися за наше право бути вільними", – наголосив глава уряду.

Він також висловив вдячність батькам загиблих героїв та всім, хто відстояв і продовжує захищати вибір України жити у вільній, незалежній європейській державі.