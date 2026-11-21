Президент України Володимир Зеленський і державний секретар з питань оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час зустрічі в Києві обговорять подальшу підтримку України, зокрема додаткову допомогу на зимовий період та потреби української сторони.

"Ми поговоримо трохи згодом і обговоримо певні деталі, але дуже важливо те, що після таких ночей – складних ночей в Україні, після таких масованих атак, зокрема із застосуванням балістичних і крилатих ракет – такі візити дають нам надію на те, що ми не самі, і підтверджують той факт, що в нас є сильні партнери", – сказав Зеленський на початку зустрічі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він подякував Великій Британії за зимовий пакет допомоги, зазначивши, що він передбачає підтримку української армії та цивільного населення. Зеленський також наголосив на важливості візиту британського міністра на тлі масованих російських атак.

Стрітінг, зі свого боку, заявив, що приїхав до Києва, щоб обговорити, що ще Велика Британія може зробити для підтримки України цієї зими, та передати українські запити прем'єр-міністру Великої Британії Енді Бернему.

"Нам потрібно зробити навіть більше, ніж було оголошено, щоб підтримати вас протягом цієї зими... Я приїхав, щоб обговорити, що ще ми можемо зробити для підтримки України цієї зими, передати ваші запити нашому прем'єр-міністру", – сказав він.

Стрітінг також запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, та наголосив на єдності європейських партнерів. За його словами, що більше Росія намагається роз'єднати союзників України, то рішучішою стає їхня підтримка.