Росія до відповіді України по Кримському мосту здійснила 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників по українських мостах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все, варто зазначити: ще до нашої відповіді – а саме удару по Кримському мосту – Путін завдав ударів по українських мостах 109 разів. Не один, не два – було здійснено 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників", – сказав Зеленський на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, дії РФ свідчать про небажання олодимира Путіна припиняти війну та його прагнення знаходити приводи для подальшої ескалації – "однією за іншою".

Президент наголосив, що Кримський міст використовувався для військової логістики РФ, зокрема переміщення танків, артилерії та іншої бойової техніки до тимчасово окупованого Криму, що підтверджують відеозаписи.