Велика Британія закликає союзників посилити підтримку України у відповідь на російські провокації в Європі, зокрема порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та БПЛА 20 листопада, заявив державний секретар з питань оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

"Найкраща відповідь – і я закликаю всіх наших союзників саме до цього – полягає в тому, щоб зробити більше для підтримки України. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю: що більше вони намагатимуться відмовити Європу від підтримки України, то рішучіше ми діятимемо", – сказав Стрітінг під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він назвав порушення повітряного падіння двох російських ракет та реактивного безпілотника на території Польщі "обурливою провокацією" та зазначив, що їхній збіг у часі з навчаннями багатонаціональних сил для України навряд чи був випадковим.

Стрітінг наголосив, що Путін є агресором у війні проти України, а його дії суперечать заявам про мир.

"Немає жодного сенсу в тому, що Путін з'являється на міжнародних самітах, крокує червоною доріжкою і говорить про мир, якщо вже наступними днями ми бачимо потужні бомбардування – передусім цивільної інфраструктури", – зазначив Стрітінг.

За його словами, дипломатичний шлях до завершення війни має передбачати умови, прийнятні для України, а рішення щодо Європи не можуть ухвалюватися без участі європейських країн.