Четвертий в Україні цифровий офіс ДРАЦС відкрив міністр юстиції Денис Маслов у Полтаві, новий підрозділ обслуговуватиме громадян з усієї країни, повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

"Міністр юстиції України Денис Маслов відкрив у Полтаві четвертий в Україні цифровий офіс ДРАЦС. Він працюватиме для громадян усієї України та спеціалізуватиметься на опрацюванні електронних заяв на отримання повторних свідоцтв і витягів, а також на державній реєстрації розірвання шлюбу онлайн", – йдеться у повідомленні міністерства у телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що ще до офіційного відкриття, за перші 12 робочих днів, Полтавський цифровий офіс прийняв 912 заяв на розірвання шлюбу онлайн.

Одночасно Мін'юст спільно з Міністерством цифрової трансформації суттєво оновив послуги із замовлення повторних свідоцтв та витягів через портал "Дія". Наразі вони запущені в режимі бета-тестування, а з понеділка, 23 листопада, стануть загальнодоступними.

Зокрема, замість окремих сервісів запроваджено дві комплексні послуги: повторну видачу свідоцтв та надання витягів із Реєстру ДРАЦС. Крім того, реалізовано автоматичну перевірку наявності актових записів та автоматичне заповнення заяви – без ручного введення даних і завантаження сканованих копій підтвердних документів.

Замовити повторні свідоцтва та витяги щодо народження, укладення чи розірвання шлюбу, а також зміни імені можна буде з доставкою до обраного відділення АТ "Укрпошта". У міністерстві додали, що паралельно триває робота над запуском міжнародної доставки документів ДРАЦС.