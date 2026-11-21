Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", роботу якого було зупинено внаслідок атак, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це величезний завод – і вони (росіяни – ІФ-У) місяцями працювали над тим, щоб знищити його. Було б доречно, якби прем'єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт – хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт", – сказав Зеленський на зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Росія протягом кількох місяців масовано атакувала Кривий Ріг, зокрема балістичними ракетами, внаслідок чого роботу підприємства було зупинено.

Зеленський зазначив, що на комбінаті працювали понад 20 тис. людей. Він також наголосив, що підприємство належить індійським власникам, які мають металургійні активи в різних країнах світу.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".