Дата наступних переговорів у форматі Україна-США-Європа-Росія залежить від того, коли американська сторона погодить адженду з усіма сторонами переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли і як, це залежить від американської сторони, коли вони погодять адженду з усіма сторонами – і тоді напевно буде зустріч. Безумовно, Америка буде намагатись, щоб зустріч якнайшвидше пройшла, і я впевнений, Росія буде робити всі кроки, щоб трішечки відтерміновувати таку зустріч", – сказав Зеленський на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Президент наголосив, що ця наступна зустріч має бути більш продуктивно підготовленою та мати чітку адженду через велику кількість учасників.

"Тепер вже, коли зрозуміло, що Європа за столом перемовин, є Америка, Україна, є Росія, і під час таких зустрічей лідери або NSA не можуть виходити з мінімальним результатом. Хоча обмін це дуже важливо, але ми не можемо фокусуватись виключно на обмінах", – зазначив президент.

Він додав, що необхідно спробувати провести обмін всіх-на-всіх, але також інші важливі питання для перемовини. За словами президента – це закінчення війни, і треба наближатися до цього.