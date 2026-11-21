Падіння автомобільної частини Кримського мосту перешкодило вільному пересуванню суден, росіяни зараз проводять оцінку пошкоджень, повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

"Ми розуміємо, що падіння автомобільного мосту на шляху проходження суден під мостом загалом перешкодило вільному просуванню суден, але ми точно розуміємо, що вони зараз проводять своє дослідження, вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти та підтягнути пошкоджений елемент мосту", – сказав Хмара на зустрічі президента України Володимира Зеленського та державного секретаря з питань оборони Великої Британії Веса Стрітінга, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, Україна оцінює, що росіянами знадобиться період від декількох місяців для здійснення підйому цієї конструкції моста.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив інформацію про руйнування у ніч на 17 листопада прольоту автомобільної частини мосту через Керченську протоку та пошкодження залізничної. У Генштабі наголосили, що міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад противника.