Президент США Дональд Трамп не погрожував європейським країнам щодо припинення підтримки України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується президента США, який долучився, я не чув, що він комусь погрожував. Будемо чесними – цей сигнал звучав трішки по-іншому", – сказав Зеленський на зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, Трамп говорив про те, що Європа витрачає значні кошти на підтримку України, які могла б спрямувати на власні потреби після завершення війни.

"Ось приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза. Сьогодні Європа в такому настрої, що, я думаю, Сполучені Штати розуміють: тиснути на Європу неможливо. Є сильне об’єднання навколо України, і ми вдячні за це", – зазначив президент.

Раніше Politico повідомляло, що за словами одного зі співрозмовників, поінформованих про розмову Трампа та європейських лідерів у четвер, президент США наголошував на тому, скільки коштів могли б заощадити всі країни в разі завершення війни, коли Європі більше не довелося б фінансувати допомогу Україні.