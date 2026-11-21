Невеликий мокрий сніг прогнозується вночі 22 листопада на північному сході України, а вдень у неділю – у західних та північних областях, на решті території без істотних опадів, повідомила пресслужба Укргідрометцентру в суботу.

Згідно з повідомленням, вітер у неділю буде південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні та південному сході країни вночі та вдень 2-8° тепла.

У Києві 22 листопада вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

На понеділок, 23 листопада, вночі у північних областях очікується невеликий сніг, на південному заході країни помірний дощ, у Карпатах мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

"Вдень у південних, східних, центральних областях помірні, місцями значні дощі, в більшості центральних та Харківській областях з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (на заході і півночі країни без істотних опадів). В Карпатах, Черкаській, Кіровоградській областях утворення снігового покриву висотою 3-10 см", – інформують синоптики.

Вітер у понеділок переважно південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на крайньому півдні вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; у Карпатах упродовж доби 1-6° морозу.

У столиці 23 листопада вночі прогнозується невеликий сніг, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.