Нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети, яка впала у дворі поблизу житлових будинків, вилучили піротехніки у Подільському районі столиці, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Подільському районі столиці піротехніки ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети. Небезпечний боєприпас упав у дворі, поблизу житлових будинків. Його транспортували для подальшого знищення", – йдеться у повідомленні пресслужби у Facebook в суботу.

У ДСНС також нагадали громадянам про необхідність у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку за номерами 101 або 112.