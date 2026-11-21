У звичайному режимі – на вхід і вихід для пасажирів – знову працює вестибюль № 3 станції столичного метрополітену "Хрещатик", повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Вестибюль № 3 станції метро "Хрещатик" відновив роботу у звичайному режимі та працює на вхід і вихід для пасажирів", – йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада роботу вестибюля № 3 станції "Хрещатик" (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні) тимчасово обмежували через проведення державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Обмеження планувалися з 7:00 до 12:00.