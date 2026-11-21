Використання в Устинівському закладі дошкільної освіти (Кіровоградська обл.) колодязної води з умістом нітратів, що у 5,7 раза перевищує норму, виявила моніторингова група Офісу омбудсмена, за фактом порушення поліція відкрила кримінальне провадження, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наша моніторингова група у Кіровоградській області відвідала Устинівський заклад дошкільної освіти. У ньому на момент перевірки виховувались 76 дітей. Результат моніторингового візиту шокував: з'ясували, що в дитячому садочку використовують воду з критично високим вмістом нітратів – у 5,7 раза вищим за норму! Це показав протокол уже проведеного раніше випробування колодязної води в закладі", – написав Лубінець у суботу.

За його словами, попри наявність результатів випробування, цією водою продовжували поїти дітей та готувати на ній їжу, що несло пряму загрозу життю та здоров'ю вихованців і персоналу, оскільки вживання такої води може призвести до тяжких отруєнь і масових неінфекційних захворювань. Омбудсмен нагадав, що в області вже фіксувалися випадки смерті немовлят від отруєння нітратами через забруднену колодязну воду.

Лубінець зазначив, що після оперативного втручання його представників поліція протягом 24 годин внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та відкрила кримінальне провадження.