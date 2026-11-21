Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагала постраждалим внаслідок російських повітряних атак по Запоріжжю.

"На місцях атак у Запоріжжі спільно з іншими екстреними службами працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери провели обхід території та пошкодженого будинку для виявлення людей, які могли потребувати допомоги. Вони надали першу допомогу трьом пораненим. Психологічну підтримку отримали вісім людей. Трьох постраждалих транспортували до медичного закладу для подальшого лікування.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок російських ударів по місту у п'ятницю кількість поранених становить 10 людей. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин.