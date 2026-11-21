Загалом 489 ударів завдали російські війська по населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби, внаслідок чого загинули двоє людей та ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – п'ятирічна дівчинка, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Упродовж доби ворожі війська вдарили по місту двома керованими авіабомбами. Загалом окупанти завдали 489 ударів по населених пунктах Запорізької області: скерували 359 БпЛА, здійснили 16 авіаційних атак, 103 рази обстріляли території з артилерії та 11 – з РСЗВ", – йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі в суботу.

Зокрема, у Запоріжжі внаслідок влучання ворожого безпілотника по підприємству та закладу дошкільної освіти загинув 56-річний чоловік, ще одна людина постраждала. Крім того, російські війська завдали ударів двома керованими авіабомбами по житлових кварталах обласного центру та атакували FPV-дроном муніципальний транспорт, унаслідок чого поранень зазнали 20 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

У Кушугумі через атаку FPV-дрона загинув 59-річний чоловік, а 59-річна жінка дістала поранення.

За даними правоохоронців, за минулу добу працівники поліції також евакуювали шістьох людей – трьох чоловіків і трьох жінок із Комишувахи, Кушугуму та Біленького.