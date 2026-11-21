Поблизу селища Бабаї Харківської області внаслідок зіткнення вантажівки MAN та автомобіля ІЖ-2125 загинули двоє людей.

"Унаслідок ДТП водій автівки ІЖ та його 78-річна пасажирка загинули на місці події. Водій вантажівки отримав гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовився", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, 41-річний водій вантажівки їхав з Мерефи в напрямку Харкова. У цей час 82-річний водій автомобіля ІЖ-2125 рухався у зустрічному напрямку. Під час виконання повороту у напрямку Бабаїв, він, попередньо не переконавшись у безпечності маневру, допустив зіткнення з вантажівкою.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.