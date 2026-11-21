Застосувати озброєння проти російської ракети в польському повітряному просторі завадили винятково складні погодні умови, через які не вдалося ідентифікувати ціль, попри наявний дозвіл Об'єднаного центру повітряних операцій НАТО (CAOC) на її знищення, повідомляє видання Rzeczpospolita.

За словами командувача Оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал-лейтенанта пілота Іренеуша Новака, ціль, яка за попередньою оцінкою була російською крилатою ракетою Х-101, не вдалося розпізнати ані візуально, ані бортовими оптико-електронними системами. Загалом військові відстежували 11 загрозливих об'єктів, три з них перетнули кордон, обійшлося без загиблих і поранень.

"Що стосується того, хто стоїть за цією атакою, то з нашого боку наразі жодних сумнівів немає", – підсумував генерал Новак.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 20 листопада, на території Польщі впали три російські об'єкти – дві ракети (зокрема Х-101 у Новому Ліповці та ще одна ракета у Руднику-над-Саном) і безпілотник із реактивним двигуном у Молодичі. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав це черговою провокацією РФ у день проведення навчань "Коаліції охочих" у Новій Дембі, уточнивши, що внаслідок падіння об'єктів ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.