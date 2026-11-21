Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у День гідності та свободи вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", президент і перша леді поклали лампадки до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві біля оновленого меморіального простору.

"Ми сьогодні відзначаємо День гідності і свободи, і очевидно, всім разом зрозуміти, що наша гідність – це елемент нашої свободи. Наша боротьба за своє існування, наша боротьба за те, щоб ми жили на своїй рідній землі, народжує у нас прийняття свободи. Свобода – це честь і гідність", – сказав журналістам Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

Він також додав, що ведеться робота з документами щодо благоустрою музею Революції Гідності.

"Сьогодні ми з вами стоїмо на новому майданчику, який пов'язаний з часами Революції гідності. Бачите, ми все поступово робимо, знаходимо ресурси, знаходимо засоби для того, щоб продовжувати нашу боротьбу за історичну пам'ять", – додав він.

На церемонії вшанування також були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Сергій Корецький, заступниця керівника ОП Ірина Верещук, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, представники дипломатичного корпусу, релігійних конфесій і громадських організацій.

Фото: Марія Колмакова