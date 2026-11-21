Двоє людей, зокрема іноземний громадянин, постраждали минулої доби внаслідок російських атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру у Звягельському й Коростенському районах Житомирської області, повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Минулої доби ворог атакував цивільну та енергетичну інфраструктуру у Звягельському й Коростенському районах. Унаслідок ударів виникли пожежі, загорілися автомобілі. Постраждали двоє людей, один із них – іноземний громадянин. Обом надають необхідну медичну допомогу", – написав Бунечко у телеграм-каналі.

Він також наголосив, що завдяки оперативній роботі рятувальників пожежі вдалося швидко ліквідувати.