Загалом 60 людей звернулися по медичну допомогу після вечірньої російської атаки на середмістя Кривого Рогу у п'ятницю, 28 постраждалих залишаються в лікарнях, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"У лікарнях Кривого Рогу залишаються 28 людей, які постраждали внаслідок вчорашньої вечірньої атаки росіян на середмістя. Стан 8 пацієнтів медики оцінюють як тяжкий. Ще 20 людей – у стані середньої тяжкості", – написав Ганжа у телеграм-каналі вранці в суботу.

Він також наголосив, що серед госпіталізованих перебувають шестеро дітей, зокрема 4-річний хлопчик у тяжкому стані.