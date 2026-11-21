Міністерство закордонних справ України в суботу з нагоди Дня гідності та свободи заявило про незмінність європейського вибору держави та закликало світову спільноту не повторювати наративи російської пропаганди, повідомила пресслужба відомства на своєму сайті.

"Європейський вибір, який українці відстояли на Майдані, залишається незмінним. Від нього Україну не змогли відвернути ні тиск і шантаж, ні збройна агресія. Не зможуть і надалі. Наше місце – в об'єднаній Європі, і Україна неухильно рухається до повноправного членства в Європейському Союзі", – йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві підкреслили, що 21 листопада Україна вшановує Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя за свободу країни, а сам день нагадує світові про багатовікову боротьбу українців проти гноблення та чужого панування – від козацької доби до спротиву на тимчасово окупованих територіях після 2014 і 2022 років: "Окупанти та гнобителі приходили й ішли, а український народ пережив їх усіх. Російська імперія та Радянський Союз зникли. Такої ж поразки зазнають і імперські амбіції сучасної Росії, яка знову прийшла на нашу землю з війною", – наголосили у дипломатичному відомстві.

Також у МЗС рішуче відкинули спроби Росії знецінити народний протест і спотворити суть Революції гідності, зокрема вигадки про "державний переворот", та закликали політиків, медіа й експертів у світі не повторювати тез російської пропаганди.

"Сьогодні наше завдання у світі – захищати гідність і свободу та нагадувати про них. А ще – повертати. Повертати додому військовополонених, незаконно утримуваних цивільних і депортованих українських дітей. Відновлювати територіальну цілісність України", – зазначили у пресслужбі, додавши, що українська дипломатія й надалі докладатиме всіх зусиль, щоб боротьба поколінь українців привела Україну до перемоги та миру.