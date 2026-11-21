У Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах столиці в суботу вранці спостерігаються перебої з водопостачанням, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Наразі у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах", – йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

У міській держадміністрації також нагадали, що набрати питну воду можна в міських бюветах, а адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті КП "Київводфонд".