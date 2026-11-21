Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 17 населених пунктах області, 15 людей, у тому числі двоє підлітків постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали поранень чоловіки 41 і 62 років; у сел. Солоницівка зазнали поранень 5 людей, зокрема хлопчики 12 і 14 років, ще 6 людей отримали гостру реакцію на стрес; у с. Нестеренки Люботинської громади поранено 39-річного чоловіка; у с. Бесарабівка Кегичівської громади отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.