Унаслідок атаки російських окупаційних військ на Вінницьку область постраждала 50-річна жінка, також пошкоджено цивільне підприємство, станцію техобслуговування та житлові будинки.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.

"50-річна жінка отримала травми легкого ступеня. Її госпіталізували. Медики надають їй допомогу", – написала вона у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, ворожим ударом пошкоджено цивільне підприємство, будівлю СТО та сім автомобілів (чотири легкові й три вантажні). Окрім того, у розташованих поблизу приватних домоволодіннях пошкоджено покрівлі та вікна.

Заболотна поінформувала, що рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві.

Також через атаку пошкоджено лінію електропередачі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, повні наслідки ворожого удару уточнюються.