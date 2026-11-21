У ніч проти суботи сили протиповітряної оборони збили та подавили 117 зі 148 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 21 листопада (з 18:00 20 листопада) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 із Брянської обл. рф, ТОТ АР Крим та 148 ударними БпЛА типу Shahed (87 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (67 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються близько 10 ворожих БпЛА.